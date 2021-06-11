В Совфеде призвали россиян пройти вакцинацию перед вылетом за рубеж

Россиянам, планирующим отправиться в отпуск на зарубежные курорты, следует заранее позаботиться о вакцинации от COVID-19.

Об этом в интервью РИА Новости заявил сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый.

«Сейчас идёт период летних отпусков, россияне собираются в том числе отдохнуть и на зарубежных курортах. Перед выездом в другие страны им следует позаботиться о прохождении вакцинации», — утверждает он.

Российский сенатор отметил, что прививка от коронавируса обеспечит безопасность здоровья граждан и их близких.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в стране. По его словам, самые высокие темпы иммунизации населения наблюдаются в Белгородской области и Чеченской Республике.