Мурашко рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в России
- © РИА Новости / Дмитрий Астахов
Он сообщил, что «вакцинация идёт, вакцин достаточно».
«Есть регионы, где просто великолепно развивается ситуация, скажем, Белгородская область, Чеченская Республика — последние недели просто прогресс великолепный по вакцинации населения и стабилизации ситуации», — заявил Мурашко.
Министр добавил, что «есть регионы, которые, к сожалению, медленнее двигаются».
Согласно данным на 10 июня, в России за сутки выявили ещё 11 699 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 167 949.