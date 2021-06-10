Мурашко рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в России

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в стране.
Мурашко рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в России
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Он сообщил, что «вакцинация идёт, вакцин достаточно».

«Есть регионы, где просто великолепно развивается ситуация, скажем, Белгородская область, Чеченская Республика — последние недели просто прогресс великолепный по вакцинации населения и стабилизации ситуации», — заявил Мурашко.

Министр добавил, что «есть регионы, которые, к сожалению, медленнее двигаются».

Согласно данным на 10 июня, в России за сутки выявили ещё 11 699 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 167 949.

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