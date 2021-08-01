Аналитики выяснили, куда можно недорого поехать на поезде по России в августе

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, куда россияне могут бюджетно съездить на поезде в августе. RT ознакомился с результатами соответствующего исследования.

По данным сервиса, дешевле всего из Москвы на поезде можно отправиться в Белгород (800 рублей) и Санкт-Петербург (830 рублей). Поездка в Нижний Новгород обойдётся от 880 рублей, в Казань — от 1160, а в Уфу — от 1480 рублей.

Жители Санкт-Петербурга могут купить билет в Москву стоимостью от 1000 рублей, в Нижний Новгород — за 1630, а в Белгород — за 1980 рублей. Также в список бюджетных направлений входят Архангельск (от 2090 рублей) и Казань (от 2300 рублей).

Из Сочи выгодно можно уехать в Краснодар — за 690 рублей, Ростов-на-Дону — за 1040 рублей, Минеральные Воды — за 1060 рублей. Также в число бюджетных железнодорожных направлений входят Волгоград (от 1440 рублей) и Воронеж (от 1670 рублей).

Из Краснодара можно отправиться в Сочи за 690 рублей, а во Владикавказ от 990 рублей. Чуть дороже будет стоить поездка в Симферополь — от 1250 рублей. Цена путешествия в Воронеж составит 1620 рублей, а в Москву — 2800 рублей.

Для жителей Симферополя наиболее бюджетной будет поездка в Севастополь — всего 710 рублей за железнодорожный билет. От 1250 рублей стоят билеты в Краснодар, от 1760 — в Ростов-на-Дону, от 2300 — в Минеральные Воды и от 2680 рублей — в Воронеж.

Ранее аналитики назвали самые недорогие авианаправления по России в августе.