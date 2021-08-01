Как изменится жизнь россиян с 1 августа

В России с 1 августа ожидается ряд поправок в законы, касающихся ипотеки, налогового вычета, ОСАГО и других сфер жизни.

В РБК перечислили несколько важных изменений, которые коснутся практически каждого россиянина с августа 2021 года.

Во главе списка — планы по перерасчёту пенсий для работающих пенсионеров с 1 августа. Процесс будет проходить в автоматическом режиме. Максимальная надбавка составит три пенсионных коэффициента, по состоянию на 2021 год это 296 рублей.

Изменения затронут и ипотечные кредиты с низким первоначальным взносом (до 20%), выданные в период с 1 августа. Надбавки к коэффициентам риска для них повысятся и составят от 50 до 100 п. п. в зависимости от долговой нагрузки заёмщика. Таким образом в ЦБ России намерены снизить уязвимость банков в отношении возможных шоков.

С 22 августа в силу вступят поправки в законы о безопасности дорожного движения и об ОСАГО. Теперь для получения соответствующего полиса техосмотр будет необязательным, однако это не освобождает владельцев автомобилей от его прохождения. С 22 марта 2022 года за отсутствие техосмотра предполагается штраф в размере 2 тыс. рублей.

В воскресенье, 1 августа, в России вступил в силу закон о социальном налоговом вычете на доходы физических лиц за оказанные услуги в физкультурно-оздоровительной сфере. Согласно тексту документа, россияне смогут вернуть 13% от расходов на занятия спортом.



