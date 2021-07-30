В Кировскую область поступило 19 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

В Кировскую область поступило 19 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», заявили в региональном Минздраве.

Об этом сообщает progorod43.

«Спутником Лайт» могут вакцинироваться уже переболевшие COVID-19 или те, кому нужно ставить повторную прививку.

В регионе работают стационарные и мобильные пункты вакцинации.

Ранее Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.