В Кировскую область поступило 19 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

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В Кировскую область поступило 19 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», заявили в региональном Минздраве.
В Кировскую область поступило 19 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»
  • © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

«Спутником Лайт» могут вакцинироваться уже переболевшие COVID-19 или те, кому нужно ставить повторную прививку.

В регионе работают стационарные и мобильные пункты вакцинации.

Ранее Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

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