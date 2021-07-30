В Кировскую область поступило 19 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»
- © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43.
«Спутником Лайт» могут вакцинироваться уже переболевшие COVID-19 или те, кому нужно ставить повторную прививку.
В регионе работают стационарные и мобильные пункты вакцинации.
Ранее Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.