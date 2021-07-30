В Подмосковье рассказали о планах по развитию телемедицины

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В Московской области рассказали о планах по развитию телемедицины.
В Подмосковье рассказали о планах по развитию телемедицины
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.

«Цифровая телемедицина позволит сократить число очных консультаций с врачами как минимум на 30% — и это актуально не только в условиях коронавируса, но и сезонного роста респираторных заболеваний», — отмечается в сообщении.

Как добавили в пресс-центре, онлайн-формат позволяет медикам собирать и анализировать данные анамнеза, жалобы пациента.

В Подмосковье на базе МОНИКИ в тестовом режиме работает федеральная телемедицинская платформа, которая интегрирована с порталом госуслуг.

Ранее НСН сообщала, что новый КТ-центр в Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.

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