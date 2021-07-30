В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Оренбургской области зарегистрировали 327 случаев COVID-19.

Об этом сообщает RIA56.

Общее число заболевших в регионе достигло 55 948. Из больниц выписаны 46 694 жителя, в том числе 187 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в четверг, 29 июля, в Волгоградской области обновили суточный рекорд по числу желающих привиться от коронавируса.

Как уточняется при этом, вакцинировались 17 049 человек, передают novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

Из них первый компонент получили 6677 жителей, второй — 10 372.

Ранее заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики исследовательского центра «Курчатовский институт» и Институте биологии гена РАН, профессор Университета Ратгерса Константин Северинов прокомментировал разработку вакцин от COVID-19 в России.