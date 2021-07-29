Эксперт прокомментировал разработку вакцин от COVID-19 в России

Заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики исследовательского центра «Курчатовский институт» и Институте биологии гена РАН, профессор Университета Ратгерса Константин Северинов прокомментировал разработку вакцин от COVID-19 в России.

«В целом полезно иметь как можно более разнообразных антител, которые распознают коронавирус в ходе инфекции», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, при комбинировании, если такая необходимость действительно будет, иметь разные вакцины очень полезно.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.