Эксперт прокомментировал разработку вакцин от COVID-19 в России
- Reuters
«В целом полезно иметь как можно более разнообразных антител, которые распознают коронавирус в ходе инфекции», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, при комбинировании, если такая необходимость действительно будет, иметь разные вакцины очень полезно.
Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.