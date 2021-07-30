В Омской области зарегистрировали 379 случаев коронавируса за сутки

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В Омской области зафиксировали 379 случаев коронавируса за минувшие сутки.
В Омской области зарегистрировали 379 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

С начала пандемии COVID-19 в регионе заболели 60 855 жителей. Выздоровели за последние 24 часа 213 пациентов, всего — 44 805.

В прививочной кампании приняли участие 453 576 человек, оба компонента получили 317 054.

Также стало известно, что в Свердловской области подтвердили 507 случаев коронавируса за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

При этом из больниц выписаны 468 жителей, а общее число выздоровевших достигло 99 376.

Ранее заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики исследовательского центра «Курчатовский институт» и Институте биологии гена РАН, профессор Университета Ратгерса Константин Северинов прокомментировал разработку вакцин от COVID-19 в России.

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