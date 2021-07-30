В Петербурге провели более 32 тысяч тестов на COVID-19 за сутки

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В Санкт-Петербурге провели 32 350 тестов на COVID-19 за сутки. Днём ранее показатель составлял 31 243.
В Петербурге провели более 32 тысяч тестов на COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперштаб.

Кроме того, диспетчеры Единой региональной информационно-справочной службы по вопросам, связанным с коронавирусом, приняли 18 697 обращений.

Также стало известно, что в Тамбовской области первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 242 629 жителей.

При этом оба компонента вакцины получили 185 248 человек, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Ранее заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики исследовательского центра «Курчатовский институт» и Институте биологии гена РАН, профессор Университета Ратгерса Константин Северинов прокомментировал разработку вакцин от COVID-19 в России.

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