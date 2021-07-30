В Удмуртии выявили 156 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 156 случаев коронавируса за сутки, выздоровели при этом 48 человек.
В Удмуртии выявили 156 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске (84 жителя).

Всего в регионе зарегистрировали 39 894 случая COVID-19, из больниц выписаны 33 510 человек.

Также стало известно, что в Крыму зафиксировали 383 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт «Крым 24».

«Из общего количества заболевших 253 выявлены при обращении за медицинской помощью, 125 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, пять случаев — завозные из-за рубежа», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Выздоровели за сутки 356 пациентов.

Ранее заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики исследовательского центра «Курчатовский институт» и Институте биологии гена РАН, профессор Университета Ратгерса Константин Северинов прокомментировал разработку вакцин от COVID-19 в России.

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