В Удмуртии выявили 156 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Больше всего заболевших — в Ижевске (84 жителя).
Всего в регионе зарегистрировали 39 894 случая COVID-19, из больниц выписаны 33 510 человек.
Также стало известно, что в Крыму зафиксировали 383 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт «Крым 24».
«Из общего количества заболевших 253 выявлены при обращении за медицинской помощью, 125 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, пять случаев — завозные из-за рубежа», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Выздоровели за сутки 356 пациентов.
Ранее заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики исследовательского центра «Курчатовский институт» и Институте биологии гена РАН, профессор Университета Ратгерса Константин Северинов прокомментировал разработку вакцин от COVID-19 в России.