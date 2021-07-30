Диетолог высказался о безуглеводной диете

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев высказался о безуглеводной диете.
Диетолог высказался о безуглеводной диете
  • Pixabay

«Это, конечно же, миф, что нужно ограничить углеводы, чтобы снизить вес, поскольку они необходимы как структурная единица, из которой получается основная энергия», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, убирать углеводы полностью нельзя, поскольку это вредно для здоровья и не полезно для снижения веса.

Как пояснил Арзамасцев, при полном дефиците углеводов начнётся потеря энергии, ухудшится сон, что грозит целым спектром проблем.

Желающим сбросить вес эксперт советует сбалансированно и правильно питаться.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал о здоровых методах снижения веса и перечислил несложные правила, которых стоит придерживаться всем, кто хочет похудеть.

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