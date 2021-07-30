Вирусолог прокомментировал отмену обязательного ношения перчаток в Москве

Вирусолог Виктор Ларичев прокомментировал отмену обязательного ношения перчаток в общественных местах в Москве.

«Перчатки особо не несут в себе противовирусного значения. Они больше как организующее. Если у вас надеты перчатки, вы не полезете в глаза себе, не будете нос чесать рукой, а сначала снимете перчатку», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, лучше чаще мыть и дезинфицировать руки.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах.

В свою очередь, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.