В Госдуме прокомментировали идею запретить посещение ночных баров до 21 года

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение члена Общественной палаты Султана Хамзаева запретить в России посещение ночных баров и ресторанов лицам моложе 21 года.

«Я поддерживаю его (Хамзаева. — RT) позицию, что пьянство — это зло. Бьёт по генофонду, бьёт по продолжительности жизни, порождает болезни, особенно когда с ранних лет человек начинает употреблять алкоголь», — сказал депутат.

Он добавил, что сейчас закон позволяет приобретать алкоголь с 18 лет.

«У нас действуют общие правила — и, полагаю, пока закон позволяет приобретать алкоголь с 18 лет, любые подобные ограничения работать не будут, а наоборот, вызовут определённую напряжённость среди молодёжи, которую не будут пускать в ночные заведения. Ведь не все употребляют алкоголь... Если запретить приходить в ночные заведения, то где гарантия, что не начнут ходить по дворам, по квартирам, собираться у магазинов и так называемых наливаек», — уточнил Нилов.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил запретить в России посещение ночных баров и ресторанов лицам моложе 21 года.