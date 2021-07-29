Врач напомнила о постоянной необходимости донорской крови в больницах

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Заведующая отделением переливания крови ГКБ №52 Оксана Карпова напомнила о постоянной необходимости донорской крови в больницах.
Врач напомнила о постоянной необходимости донорской крови в больницах
  • РИА Новости

В беседе с НСН она призвала россиян стать донорами крови.

«Донорская кровь всегда — на вес золота. Особенно в ней нуждаются сейчас. В любой области медицины применение крови и её компонентов сегодня очень актуально, и эти компоненты должны быть у службы крови всегда в достаточном количестве», — сказала Карпова.

По её словам, это не страшно, если человек здоров. Как считает врач, страшно — не помогать.

Ранее анестезиолог-реаниматолог, трансфузиолог АО «Медицина», врач высшей квалификационной категории, член Московского научного общества анестезиологов-реаниматологов Наталья Черняева в беседе с Nation News рассказала о перспективах использования донорской крови вакцинированных от коронавируса и переболевших COVID-19.

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