Иммунолог рассказала, в каких случаях нужно отложить вакцинацию

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Клинический иммунолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова Наталья Калинина рассказала, в каких случаях нужно отложить вакцинацию.
Иммунолог рассказала, в каких случаях нужно отложить вакцинацию
  • РИА Новости

«Освобождение от вакцинации в случаях выявленного воспаления может дать лечащий врач только на один месяц, причём с повторной консультацией, где он подтверждает, что пациент готов к проведению процедуры. В ином случае решение должна принимать врачебная комиссия», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, полноценный клинический анализ крови позволяет оценить степень воспаления, показывает, нет ли проявлений иммунодефицита.

Со своей стороны, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа отметила, что при выявленном воспалении вакцинацию нужно отложить на месяц, а в случае подтверждённой аллергии — на более длительный срок.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала заболевших коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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