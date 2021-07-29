В Ростовской области выявили 403 случая коронавируса за сутки

В Ростовской области подтвердили 403 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в больницах находятся 3503 человека.

Общее число заболевших достигло 108 782, выздоровевших — 96 531.

Также стало известно, что в Московской области выявили 1925 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт mosaica.ru со ссылкой на оперштаб. Выписаны 1946 человек.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.