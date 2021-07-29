В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Нижегородской области зарегистрировали 537 случаев COVID-19.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии заболели 139 484 жителя, вылечился 127 081, в том числе 488 человек выздоровели за минувшие 24 часа.

По данным на утро 29 июля, в регион поступило 788 288 доз вакцины. Всего привиты 733 383 человека, оба компонента получили 546 762.

Также стало известно, что в Татарстане прививку от коронавируса сделали 801 857 жителей. Вторую дозу вакцины получили 578 905 человек, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Ранее сообщалось, что первую прививку от COVID-19 в Крыму сделали 410 787 человек.