В Северной Осетии подтвердили 63 случая COVID-19 за сутки

В Северной Осетии подтвердили 63 случая коронавируса за сутки. Из больниц при этом выписали 31 человека.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на данные портала стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе составляет 18 628, выздоровевших — 17 135.

Также стало известно, что в Тамбовской области зарегистрировали 93 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа.

Всего с начала пандемии заболели 37 494 человека, выздоровели 35 433, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Первый этап вакцинации прошли 240 858 жителей, полностью вакцинированы 179 049.

Ранее сообщалось, что первую прививку от COVID-19 в Крыму сделали 410 787 человек.