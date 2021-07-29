В Боткинской больнице в Москве открыли эндоскопический центр

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл эндоскопический центр в городской клинической больнице имени Боткина.
В Боткинской больнице в Москве открыли эндоскопический центр
  • ©портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В Москве открывается два мощных центра эндоскопии. Один здесь, в Боткина, и второй в скором времени откроется в клинике имени Буянова. И в целом это позволит обеспечить в два раза больше возможностей по прохождению гастроскопии, колоноскопии», — заявил Собянин.

Он выразил надежду, что число своевременных диагнозов и оказания помощи после введения этих центров увеличится кратно.

Эндоскопический центр в Боткинской больнице занимает первые два этажа корпуса №22. Его мощность составляет более 320 исследований в сутки.

Ранее НСН сообщала, что новый КТ-центр в Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.

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