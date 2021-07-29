Медик прокомментировала идеи по развитию здравоохранения

В центре всей системы здравоохранения России должен быть пациент, а значит, в стране должны работать все известные способы профилактики болезней и поддержки здоровья, заявила член-корреспондент РАН, учёный-медик Оксана Драпкина.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

В среду, 28 июля, на площадке «Единой России» прошла стратегическая сессия, где обсуждались предложения медработников из регионов России для народной программы партии.

Драпкина отметила, что, несмотря на обилие важных вопросов и предложений, которые рассматривались на собрании, наибольшего внимания заслуживает пациентоцентричность.

«В центре всей системы здравоохранения должен быть пациент. Соответственно, в стране должны работать все известные способы поддержки здоровья и профилактики болезней», — сказала она.

Медик также обратила внимание на кадровый дефицит в стране в сфере медицины, который особо заметен в сельской местности.

Ранее стало известно, что в медучреждения Приморья планируется направить 222,3 млн рублей на борьбу с COVID-19.

Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 25 млрд рублей на помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19 и ещё 25 млрд рублей — на оказание высокотехнологичных специализированных медицинских услуг.