В медучреждения Приморья направят 222,3 млн рублей на борьбу с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает vostokmedia.com.
Замгубернатора Приморского края Вера Щербина представила план изменений в бюджет на 2021 год. Дополнительные средства выделят на модернизацию лабораторий диагностики инфекционных болезней, проведение углубленной диспансеризации перенёсших COVID-19 и лекарства для больных коронавирусом.
По итогам корректировок, внесённых парламентариями, все доходы в Приморье в этом году составят 153,1 млрд рублей, а расходы — 160,9 млрд рублей.
Помимо сферы здравоохранения, дополнительные средства получат ведомства, занимающиеся ремонтом дорог, ЖКХ, социальной сферой, лесным хозяйством, а также физкультурой и спортом.
В мае из федерального бюджета на закупку оборудования в медучреждения Приморья выделили более 190 млн рублей. По словам главы регионального Минздрава, нынешняя программа модернизации первичного звена медицинской помощи рассчитана на пять лет.
Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 25 млрд рублей на помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19 и ещё 25 млрд рублей — на оказание высокотехнологичных специализированных медицинских услуг.