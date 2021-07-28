В медучреждения Приморья направят 222,3 млн рублей на борьбу с COVID-19

Больницы и поликлиники Приморья в 2021 году получат дополнительные средства из федерального бюджета в размере 222,3 млн рублей.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Замгубернатора Приморского края Вера Щербина представила план изменений в бюджет на 2021 год. Дополнительные средства выделят на модернизацию лабораторий диагностики инфекционных болезней, проведение углубленной диспансеризации перенёсших COVID-19 и лекарства для больных коронавирусом.

По итогам корректировок, внесённых парламентариями, все доходы в Приморье в этом году составят 153,1 млрд рублей, а расходы — 160,9 млрд рублей.

Помимо сферы здравоохранения, дополнительные средства получат ведомства, занимающиеся ремонтом дорог, ЖКХ, социальной сферой, лесным хозяйством, а также физкультурой и спортом.

В мае из федерального бюджета на закупку оборудования в медучреждения Приморья выделили более 190 млн рублей. По словам главы регионального Минздрава, нынешняя программа модернизации первичного звена медицинской помощи рассчитана на пять лет.

Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 25 млрд рублей на помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19 и ещё 25 млрд рублей — на оказание высокотехнологичных специализированных медицинских услуг.