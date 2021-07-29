В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Пермском крае зарегистрировали 446 случаев COVID-19 за сутки.
В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © Павел Кононов/РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Из новых заболевших 46 проходят лечение в больницах, 400 — амбулаторно. Всего в больницах лечатся 3042 пациента.

Общее число заболевших в крае достигло 72 151.

Также стало известно, что в Краснодарском крае за минувшие 24 часа выявили 265 случаев коронавируса, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии в регионе заболели 58 524 человека, из больниц выписаны более 47 тыс. На стационарном лечении находятся 2954 пациента, на дому — ещё 4383.

Ранее сообщалось, что первую прививку от COVID-19 в Крыму сделали 410 787 человек.

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