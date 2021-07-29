В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
Из новых заболевших 46 проходят лечение в больницах, 400 — амбулаторно. Всего в больницах лечатся 3042 пациента.
Общее число заболевших в крае достигло 72 151.
Также стало известно, что в Краснодарском крае за минувшие 24 часа выявили 265 случаев коронавируса, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.
С начала пандемии в регионе заболели 58 524 человека, из больниц выписаны более 47 тыс. На стационарном лечении находятся 2954 пациента, на дому — ещё 4383.
Ранее сообщалось, что первую прививку от COVID-19 в Крыму сделали 410 787 человек.