В Петербурге провели более 31 тысячи тестов на COVID-19 за сутки

В Санкт-Петербурге провели 31 243 теста на COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Также отмечается, что за день обработано 19 764 обращения, которые поступили в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с пандемией.

Кроме того, стало известно, что в Свердловской области зарегистрировали 499 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

Из медучреждений региона выписаны 455 пациентов.

Ранее сообщалось, что первую прививку от COVID-19 в Крыму сделали 410 787 человек.