Россияне рассказали, сколько готовы потратить на школьные наборы в 2021 году

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Жители России рассказали, сколько готовы потратить на школьные наборы в 2021 году.
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на школьные наборы в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на результаты опроса, проведённого AliExpress Россия и исследовательским агентством ResearchMe.

По данным аналитиков, 26% россиян потратят на подготовку ребёнка к школе от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

От 10 тыс. до 15 тыс. рублей готовы выделить 21% респондентов, ещё 14% могут потратить до 5 тыс.

Наибольшей популярностью среди респондентов пользуются канцтовары — их купят 60% участников опроса.

Спортивную форму намерены приобрести 50% россиян, школьную — 47%, учебники — 33%. Кроме того, 27% родителей отнесли к школьным расходам влажные салфетки и защитные маски, 15% планируют купить новые гаджеты.

Ранее психолог, бизнес-тренер и специалист по психосоматике Ольга Коробейникова в беседе с «Радио 1» дала рекомендации родителям выпускников.

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