Психолог дала рекомендации родителям выпускников

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Психолог, бизнес-тренер и специалист по психосоматике Ольга Коробейникова дала рекомендации родителям выпускников.
Психолог дала рекомендации родителям выпускников
  • РИА Новости

«Сейчас существует масса экспертов и специалистов по профориентации. Не стоит ими пренебрегать. Второе, на что надо ориентироваться, — это психологическое состояние ребёнка», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, можно подобрать ребёнку тренера, который поможет с программой обучения и будет его курировать.

Как отметила Коробейникова, задача родителей — выбрать и предложить, задача детей — принять или отказаться.

«Во втором случае реакция родителей должна быть такой: да, хорошо, я даю тебе выбрать самому, однако далее ответственность несёшь ты сам. Важно его поддерживать, но не решать при этом проблемы», — пояснила она.

Перед поступлением в вуз эксперт советует знакомить ребёнка с теми, кто уже учится в университете или институте.

Ранее детский психолог Ирина Таранова в беседе с НСН рассказала о причинах возникновения тревожности у детей.

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