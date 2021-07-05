Психолог дала рекомендации родителям выпускников

Психолог, бизнес-тренер и специалист по психосоматике Ольга Коробейникова дала рекомендации родителям выпускников.

«Сейчас существует масса экспертов и специалистов по профориентации. Не стоит ими пренебрегать. Второе, на что надо ориентироваться, — это психологическое состояние ребёнка», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, можно подобрать ребёнку тренера, который поможет с программой обучения и будет его курировать.

Как отметила Коробейникова, задача родителей — выбрать и предложить, задача детей — принять или отказаться.

«Во втором случае реакция родителей должна быть такой: да, хорошо, я даю тебе выбрать самому, однако далее ответственность несёшь ты сам. Важно его поддерживать, но не решать при этом проблемы», — пояснила она.

Перед поступлением в вуз эксперт советует знакомить ребёнка с теми, кто уже учится в университете или институте.

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