Психолог рассказала о причинах возникновения тревожности у детей

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Детский психолог Ирина Таранова рассказала о причинах возникновения тревожности у детей.
Психолог рассказала о причинах возникновения тревожности у детей
  • Pixabay

«Очень много страхов, которые есть у современных детей, появились именно благодаря социальным сетям, в частности, YouTube. Нужно ограничивать, полностью запрещать не стоит, нужно контролировать время, которое ребёнок проводит в соцсетях», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, также необходимо контролировать контент, который просматривают дети.

Как отметила Таранова, самая распространённая причина обращения к детскому психологу — тревожность и страхи, а также сложности взаимодействия со сверстниками. Ещё одной причиной она назвала проблему неуверенности в себе.

«Можно выделить ещё компьютерную зависимость, проблемы с пищевыми привычками — переедание. Это всё, что сказывается в целом на том, как ребёнок себя чувствует, это влияет на его эмоциональное состояние и поведение», — добавила она.

Ранее, как сообщало ФАН, уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала о возможных причинах проявления детской жестокости.

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