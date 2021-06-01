Психолог рассказала о причинах возникновения тревожности у детей

Детский психолог Ирина Таранова рассказала о причинах возникновения тревожности у детей.

«Очень много страхов, которые есть у современных детей, появились именно благодаря социальным сетям, в частности, YouTube. Нужно ограничивать, полностью запрещать не стоит, нужно контролировать время, которое ребёнок проводит в соцсетях», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, также необходимо контролировать контент, который просматривают дети.

Как отметила Таранова, самая распространённая причина обращения к детскому психологу — тревожность и страхи, а также сложности взаимодействия со сверстниками. Ещё одной причиной она назвала проблему неуверенности в себе.

«Можно выделить ещё компьютерную зависимость, проблемы с пищевыми привычками — переедание. Это всё, что сказывается в целом на том, как ребёнок себя чувствует, это влияет на его эмоциональное состояние и поведение», — добавила она.

Ранее, как сообщало ФАН, уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала о возможных причинах проявления детской жестокости.