Вакцинацию от COVID-19 в Оренбуржье прошли около 500 тысяч человек

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Вакцинацию от коронавируса в Оренбургской области прошли 479 893 человека.
Вакцинацию от COVID-19 в Оренбуржье прошли около 500 тысяч человек
  • Reuters

Об этом сообщает RIA56.

В регионе работает 76 прививочных пунктов в медицинских организациях, также сформировано 38 мобильных бригад.

Записаться на вакцинацию можно в поликлинике, а также по номеру 122. Без записи прививки доступны в торговых центрах Оренбурга.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

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