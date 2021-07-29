Вакцинацию от COVID-19 в Оренбуржье прошли около 500 тысяч человек

Вакцинацию от коронавируса в Оренбургской области прошли 479 893 человека.

Об этом сообщает RIA56.

В регионе работает 76 прививочных пунктов в медицинских организациях, также сформировано 38 мобильных бригад.

Записаться на вакцинацию можно в поликлинике, а также по номеру 122. Без записи прививки доступны в торговых центрах Оренбурга.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.