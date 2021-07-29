В ХМАО выявили 199 случаев COVID-19 за сутки

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В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) выявили 199 случаев COVID-19 за сутки.
В ХМАО выявили 199 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

«Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развёртыванию — 64,5%», — добавили в штабе.

Также в окружном департаменте здравоохранения уточнили, что состояние 142 пациентов оценивается как тяжёлое, 106 подключены к аппаратам ИВЛ.

Коэффициент распространения инфекции — 1,03.

Кроме того, стало известно, что в Удмуртии зарегистрировали 154 случая коронавируса за минувшие 24 часа. Выписаны из больниц 48 жителей, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Вакцинацию прошли 293 182 человека, из которых 203 274 получили оба компонента вакцины.

Ранее сообщалось, что первую прививку от COVID-19 в Крыму сделали 410 787 человек, или 20% населения республики.

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