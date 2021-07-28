Диетолог оценила необходимость сухих завтраков для детей

Врач-диетолог клиники Педиатрического университета, доцент кафедры общей медицинской практики СПбГПМУ, врач-педиатр высшей категории Анна Завьялова оценила необходимость сухих завтраков для детей.

Об этом сообщает Inforeactor.

На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» Завьялова заявила, что в готовых завтраках много легкоусвояемых углеводов.

«Если ребёнок не хочет есть кашу, особенно несладкую, то ничего страшного — можно предложить съесть готовый завтрак. Главное — ограничить, дать небольшую порцию. Нужно искать золотую середину», — сказала эксперт.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с ФАН дала рекомендации по употреблению молочных продуктов.