В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Кировской области выявили 122 случая коронавирусной инфекции COVID-19.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

Дома лечение проходят 7114 человек, в больницах — ещё 3575. Выписаны за минувшие 24 часа 335 пациентов.

Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 324 случая коронавируса за сутки, передаёт RIA56 со ссылкой на оперштаб. Общее число заболевших достигло 55 294.

Выздоровели 46 311 человек, в том числе 183 за последние 24 часа.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ревакцинацию от COVID-19 можно пройти в прививочных пунктах.

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