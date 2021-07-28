В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Кировской области выявили 122 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

Дома лечение проходят 7114 человек, в больницах — ещё 3575. Выписаны за минувшие 24 часа 335 пациентов.

Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 324 случая коронавируса за сутки, передаёт RIA56 со ссылкой на оперштаб. Общее число заболевших достигло 55 294.

Выздоровели 46 311 человек, в том числе 183 за последние 24 часа.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ревакцинацию от COVID-19 можно пройти в прививочных пунктах.