В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.
Дома лечение проходят 7114 человек, в больницах — ещё 3575. Выписаны за минувшие 24 часа 335 пациентов.
Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 324 случая коронавируса за сутки, передаёт RIA56 со ссылкой на оперштаб. Общее число заболевших достигло 55 294.
Выздоровели 46 311 человек, в том числе 183 за последние 24 часа.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье ревакцинацию от COVID-19 можно пройти в прививочных пунктах.