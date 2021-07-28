В Подмосковье ревакцинацию от COVID-19 можно пройти в прививочных пунктах

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Сделать повторную прививку от COVID-19 в Московской области можно во всех пунктах вакцинации, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
В Подмосковье ревакцинацию от COVID-19 можно пройти в прививочных пунктах
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».

«В Московской области работает порядка 370 пунктов вакцинации в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ и СНТ. В них также можно пройти повторную вакцинацию от COVID-19», — уточнила Стригункова.

Как отмечается, повторную прививку можно сделать через шесть месяцев после первой.

При этом для того, чтобы сделать прививку в поликлинике, нужна предварительная запись.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

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