В Подмосковье ревакцинацию от COVID-19 можно пройти в прививочных пунктах
- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1».
«В Московской области работает порядка 370 пунктов вакцинации в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ и СНТ. В них также можно пройти повторную вакцинацию от COVID-19», — уточнила Стригункова.
Как отмечается, повторную прививку можно сделать через шесть месяцев после первой.
При этом для того, чтобы сделать прививку в поликлинике, нужна предварительная запись.
Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.