Попова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в ряде регионов России
- РИА Новости
«У нас уже есть десять субъектов, где есть чёткое снижение», — заявила Попова, отметив, что ещё в 14 субъектах России наблюдается стабилизация эпидемической ситуации с распространением коронавируса.
Как пишет ТАСС, она рассказала об этом в прямом эфире в рамках кампании «Разберёмся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МыВместе.
Ранее Анна Попова рассказала, почему теперь необходимо сформировать коллективный иммунитет к COVID-19 на уровне 80%.