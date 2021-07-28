Попова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в ряде регионов России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снижается в десяти российских регионах.
Попова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в ряде регионов России
  • РИА Новости

«У нас уже есть десять субъектов, где есть чёткое снижение», — заявила Попова, отметив, что ещё в 14 субъектах России наблюдается стабилизация эпидемической ситуации с распространением коронавируса.

Как пишет ТАСС, она рассказала об этом в прямом эфире в рамках кампании «Разберёмся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МыВместе.

Ранее Анна Попова рассказала, почему теперь необходимо сформировать коллективный иммунитет к COVID-19 на уровне 80%.

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