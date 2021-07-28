Глава Роспотребнадзора назвала процент заболевших коронавирусом после вакцинации

Среди завершивших вакцинацию от COVID-19 инфицируются коронавирусом лишь 0,7—0,8% людей, заявила на полях просветительской кампании «Разберёмся в вакцинах вместе» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Среди привитых полным циклом заболевших 0,7—0,8% для каждой вакцины», — передаёт ТАСС слова Поповой.

По её мнению, данный показатель способен отклоняться в большую или меньшую сторону на несущественные значения, так как эффективность вакцины от коронавируса доказывалась на большом количестве людей.

Ранее Попова рассказала, сколько человек прошли полный цикл вакцинации от COVID-19 препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».