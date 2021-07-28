Попова рассказала об активной мутации коронавируса за последние полгода
- РИА Новости
«(Коронавирус. — RT) последние шесть месяцев так интенсивно мутирует, он становится гораздо более изменчив», — цитирует ТАСС заявление Поповой.
Она отметила, что времени прошло не так много, чтобы полностью изучить вирус.
Ранее Попова рассказала о снижении темпов прироста заболеваемости коронавирусом в десяти российских регионах.
Кроме того, на полях просветительской кампании «Разберёмся в вакцинах вместе» глава Роспотребнадзора сообщила, что среди завершивших вакцинацию от COVID-19 инфицируются коронавирусом лишь 0,7—0,8% людей.