Попова рассказала о снижении темпов прироста заболеваемости COVID-19

В целом по России темпы прироста заболеваемости коронавирусом снижаются, сообщила глава «Роспотребнадзора Анна Попова.

«В целом по стране на текущей, 29-й неделе за прошедшие пять суток мы отмечаем продолжающееся снижение темпов прироста заболеваемости, преимущественно за счёт снижения темпов в Москве и Московской области. Зарегистрировано 120 389 случаев, или 82 на 100 тыс. населения», — сказала она во время заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам Поповой, рост заболеваемости сохраняется в 57 регионах страны, стабилизация наблюдается в 18 регионах, снижение заболеваемости — в десяти.

«При этом в Москве заболеваемость снизилась на треть», — добавила глава Роспотребнадзора.

Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, около 35 млн человек в России получили первый компонент вакцины от коронавируса.

Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.