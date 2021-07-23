В России первую прививку от COVID-19 получили около 35 млн человек

Короткая ссылка
Около 35 млн человек получили первый компонент отечественной вакцины от коронавируса в России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
В России первую прививку от COVID-19 получили около 35 млн человек
  • Reuters

«На сегодняшний день получили первый компонент вакцины около 35 млн человек в общей численности. Только за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось более чем на 2 млн человек», — сказал он.

За минувшие сутки в России выявили 23 811 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 24 471 заболевшем.

Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить