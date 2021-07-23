В России первую прививку от COVID-19 получили около 35 млн человек
- Reuters
«На сегодняшний день получили первый компонент вакцины около 35 млн человек в общей численности. Только за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось более чем на 2 млн человек», — сказал он.
За минувшие сутки в России выявили 23 811 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 24 471 заболевшем.
Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.