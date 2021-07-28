Власти Хакасии ужесточают антикоронавирусные ограничения
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Соответствующее постановление подписал глава республики Валентин Коновалов.
Отмечается, что вводится полный запрет на проведение массовых мероприятий для предпринимателей, работающих в сфере развлечений, а также оказывающих услуги общественного питания.
Кроме того, приостанавливается заселение граждан в отели, гостиницы, на базы отдыха и курорты без отрицательного ПЦР-теста (сделанного не позднее 72 часов), сертификата о вакцинации или наличии антител.
Для несовершеннолетних вводится комендантский час, теперь они не могут появляться на улице без взрослых с 20:00 до 7:00.
В конце июня в Хакасии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий.