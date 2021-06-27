В Хакасии вводится обязательная вакцинация от COVID для ряда категорий

Главный государственный санитарный врач Хакасии Татьяна Романова ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий работающих граждан.

Как сообщает ТАСС, они должны быть привиты двумя компонентами вакцины до конца августа.

«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям против коронавирусной инфекции категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации. <…> В срок до 01.07.2021 представить в территориальные медицинские организации списки сотрудников для организации иммунизации по эпидемическим показаниям», — говорится в тексте постановления.

Ранее сообщалось, что количество записей на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в Московской области за последние дни выросло в десять раз.