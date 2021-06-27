В Хакасии вводится обязательная вакцинация от COVID для ряда категорий

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Главный государственный санитарный врач Хакасии Татьяна Романова ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий работающих граждан.
В Хакасии вводится обязательная вакцинация от COVID для ряда категорий
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, они должны быть привиты двумя компонентами вакцины до конца августа.

«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям против коронавирусной инфекции категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации. <…> В срок до 01.07.2021 представить в территориальные медицинские организации списки сотрудников для организации иммунизации по эпидемическим показаниям», — говорится в тексте постановления.

Ранее сообщалось, что количество записей на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в Московской области за последние дни выросло в десять раз.

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