В Хакасии вводится обязательная вакцинация от COVID для ряда категорий
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, они должны быть привиты двумя компонентами вакцины до конца августа.
«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям против коронавирусной инфекции категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации. <…> В срок до 01.07.2021 представить в территориальные медицинские организации списки сотрудников для организации иммунизации по эпидемическим показаниям», — говорится в тексте постановления.
Ранее сообщалось, что количество записей на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в Московской области за последние дни выросло в десять раз.