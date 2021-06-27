Число записей на прививку от COVID-19 выросло в Подмосковье в 10 раз

Количество записей на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в Московской области за последние дни выросло в десять раз.

Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

«Сохранить здоровье людей, избежать локдауна и остановить пандемию коронавируса поможет только прививка. Жители Подмосковья это понимают — запись на вакцинацию за последние дни выросла в десять раз», — говорится в заявлении.

Ранее эндокринолог, диетолог кандидат медицинских наук Ольга Рождественская в беседе с URA.RU рассказала, в каких случаях страдающим сахарным диабетом нельзя делать прививку от коронавируса.