Число записей на прививку от COVID-19 выросло в Подмосковье в 10 раз
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- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
«Сохранить здоровье людей, избежать локдауна и остановить пандемию коронавируса поможет только прививка. Жители Подмосковья это понимают — запись на вакцинацию за последние дни выросла в десять раз», — говорится в заявлении.
Ранее эндокринолог, диетолог кандидат медицинских наук Ольга Рождественская в беседе с URA.RU рассказала, в каких случаях страдающим сахарным диабетом нельзя делать прививку от коронавируса.