Врач перечислила противопоказания для вакцинации от COVID-19 при диабете

Эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская рассказала, в каких случаях страдающим сахарным диабетом нельзя делать прививку от коронавируса.

«Перед вакцинацией нужно посмотреть общий анализ крови, нет ли там воспаления, проверить, чтобы сахар был в пределах нормы, посмотреть, каков гликированный гемоглобин. Заболевание не должно быть в острой фазе, также не должно быть признаков ОРВИ», — подчеркнула Рождественская в беседе с URA.RU.

При этом эндокринолог отметила необходимость вакцинации для людей, страдающих сахарным диабетом.

«Можно и нужно вакцинировать. Если сахар в норме, бояться ничего не стоит, так как для диабетика заболеть коронавирусом — это гораздо серьёзнее, чем сделать прививку», — добавила Рождественская.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.