В Госдуме поддержали перенос выплат для школьников на более ранний срок
- РИА Новости
«Необходимо отметить, что соответствующие ведомства уже отработали в полном объёме данную процедуру. То есть семьям с детьми достаточно будет выйти на портал «Госуслуг», зайти в личный кабинет и просто проверить правильность составления документации и простым нажатием кнопки подтвердить свою готовность к получению выплат», — сказала Бессараб.
Депутат отметила, что с 1 августа в России уже начинают работу школьные ярмарки.
«Такое ускорение процедуры выплаты вполне обусловлено тем, что в таком случае у семьи будет больше возможностей подготовиться к началу учебного года», — заключила она.
Ранее Путин поручил начать с 2 августа осуществление выплат на школьников.
Ранее выплаты планировалось начать с 16 августа.