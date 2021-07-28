В Госдуме поддержали перенос выплат для школьников на более ранний срок

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что президент России Владимир Путин поручил начать осуществление единовременной выплаты на школьников по 10 тыс. рублей с 2 августа.
В Госдуме поддержали перенос выплат для школьников на более ранний срок
  • РИА Новости

«Необходимо отметить, что соответствующие ведомства уже отработали в полном объёме данную процедуру. То есть семьям с детьми достаточно будет выйти на портал «Госуслуг», зайти в личный кабинет и просто проверить правильность составления документации и простым нажатием кнопки подтвердить свою готовность к получению выплат», — сказала Бессараб.

Депутат отметила, что с 1 августа в России уже начинают работу школьные ярмарки.

«Такое ускорение процедуры выплаты вполне обусловлено тем, что в таком случае у семьи будет больше возможностей подготовиться к началу учебного года», — заключила она.

Ранее Путин поручил начать с 2 августа осуществление выплат на школьников.

Ранее выплаты планировалось начать с 16 августа.

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