Путин поручил начать с 2 августа осуществление выплат на школьников
- РИА Новости
Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
В ходе совещания по подготовке к учебному году президент заявил о необходимости проведения выплат на школьников ранее запланированного на 16 августа срока.
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков доложил главе государства, что технически всё готово к осуществлению выплат на 17 млн детей уже с 2 августа.
«Давайте тогда так и сделаем и начнём эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника», — сказал Путин.
Ранее правительство России выделило более 204 млрд рублей для выплат на школьников.
В кабмине отметили, что, согласно указу президента, все семьи, в которых растут дети школьного возраста, к началу учебного года получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребёнка.