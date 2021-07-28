Путин поручил начать с 2 августа осуществление выплат на школьников

Президент России Владимир Путин поручил начать осуществление единовременной выплаты на школьников по 10 тыс. рублей с 2 августа, чтобы была возможность подготовиться к учебному году не спеша.

Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

В ходе совещания по подготовке к учебному году президент заявил о необходимости проведения выплат на школьников ранее запланированного на 16 августа срока.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков доложил главе государства, что технически всё готово к осуществлению выплат на 17 млн детей уже с 2 августа.

«Давайте тогда так и сделаем и начнём эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника», — сказал Путин.

Ранее правительство России выделило более 204 млрд рублей для выплат на школьников.

В кабмине отметили, что, согласно указу президента, все семьи, в которых растут дети школьного возраста, к началу учебного года получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребёнка.