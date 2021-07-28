В Краснодарском крае выявили 261 случай COVID-19 за сутки

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В Краснодарском крае выявили 261 случай коронавируса за сутки.
В Краснодарском крае выявили 261 случай COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре, Анапе и Выселковском районе.

С начала пандемии зарегистрировали 58 259 случаев COVID-19. Выздоровели 46 993 жителя, в том числе 58 за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Северной Осетии в стационарах ковид-госпиталей получают лечение 348 пациентов с COVID-19, передаёт newstracker.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Всего в республике выявили 18 628 случаев коронавируса. Выздоровели 18 017 жителей.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

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