В Нижегородской области подтвердили 544 случая COVID-19 за сутки

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В Нижегородской области подтвердили 544 случая коронавируса за сутки.
В Нижегородской области подтвердили 544 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 138 947 жителей. Выписаны из больниц 126 593 человека, в том числе 482 за минувшие 24 часа.

Всего в России за сутки выявили 22 420 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета к коронавирусу в мире.

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