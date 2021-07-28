В Нижегородской области подтвердили 544 случая COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в регионе заболели 138 947 жителей. Выписаны из больниц 126 593 человека, в том числе 482 за минувшие 24 часа.
Всего в России за сутки выявили 22 420 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».
Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета к коронавирусу в мире.