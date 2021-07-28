В Башкирии выявили 258 случаев коронавируса за сутки

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В Башкирии зарегистрировали 258 случаев коронавируса за сутки.
В Башкирии выявили 258 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии в республике заболели 47 479 жителей. Выписаны из больниц 43 744 человека, в том числе 282 за минувшие 24 часа.

Вакцинацию от COVID-19 прошли 893 556 жителей. Оба компонента вакцины получили 615 148 человек.

Также стало известно, что в Оренбургской области двухмесячный ребёнок с COVID-19 находится на аппарате ИВЛ, передаёт 56orb.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

«Неприятное открытие третьей волны пандемии — чаще и сложнее стали болеть дети. Раньше они переносили болезнь в лёгкой форме или были лишь переносчиками инфекции, сегодня у многих юных пациентов развивается пневмония», — заявила и. о. руководителя ковидного госпиталя на базе ООКБ №2 Елена Старкова.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

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