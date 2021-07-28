В Забайкальском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на региональный оперштаб.
Общее число заболевших за время пандемии в регионе составило 55 748. Выздоровели при этом 49 773 жителя, в том числе 241 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Бузулуке Оренбургской области вновь разворачивают дополнительные места в госпитале для пациентов с коронавирусом, передаёт RIA56.
По данным на 27 июля, в больнице находятся 110 человек, из них 11 в реанимации, 103 получают кислородную поддержку.
Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.