В Забайкальском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Забайкальском крае зарегистрировали 276 случаев COVID-19.

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших за время пандемии в регионе составило 55 748. Выздоровели при этом 49 773 жителя, в том числе 241 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Бузулуке Оренбургской области вновь разворачивают дополнительные места в госпитале для пациентов с коронавирусом, передаёт RIA56.

По данным на 27 июля, в больнице находятся 110 человек, из них 11 в реанимации, 103 получают кислородную поддержку.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.