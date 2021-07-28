В Забайкальском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Забайкальском крае зарегистрировали 276 случаев COVID-19.
В Забайкальском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших за время пандемии в регионе составило 55 748. Выздоровели при этом 49 773 жителя, в том числе 241 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Бузулуке Оренбургской области вновь разворачивают дополнительные места в госпитале для пациентов с коронавирусом, передаёт RIA56.

По данным на 27 июля, в больнице находятся 110 человек, из них 11 в реанимации, 103 получают кислородную поддержку.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

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