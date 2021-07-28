В Удмуртии выявили 153 случая COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Удмуртии выявили 153 случая коронавируса за сутки, из медучреждений выписаны 46 жителей. Об этом заявили в пресс-службе главы и правительства республики.
В Удмуртии выявили 153 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом пишет ИА «Удмуртия».

Больше всего заболевших — в Ижевске (74 жителя). Далее следуют Можга, Сарапул, Красногорский и Увинский районы.

Также стало известно, что в Ставропольском крае за минувшие 24 часа подтвердили 315 случаев коронавируса, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Как отмечается, выздоровели при этом 211 пациентов.

Общее число заболевших за время пандемии составляет 63 657, выздоровевших — 65 429.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить