В Удмуртии выявили 153 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 153 случая коронавируса за сутки, из медучреждений выписаны 46 жителей. Об этом заявили в пресс-службе главы и правительства республики.

Об этом пишет ИА «Удмуртия».

Больше всего заболевших — в Ижевске (74 жителя). Далее следуют Можга, Сарапул, Красногорский и Увинский районы.

Также стало известно, что в Ставропольском крае за минувшие 24 часа подтвердили 315 случаев коронавируса, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Как отмечается, выздоровели при этом 211 пациентов.

Общее число заболевших за время пандемии составляет 63 657, выздоровевших — 65 429.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.