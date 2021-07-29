В Госдуме предложили запретить митинги вблизи образовательных учреждений

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить возможность проведения около образовательных учреждений публичных мероприятий, таких как митинги и демонстрации. Копия письма на имя генпрокурора России Игоря Краснова есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что в настоящее время в законодательстве определён перечень мест, в которых запрещено проведение публичных мероприятий: пограничные зоны, территории вблизи судов, зданий экстренных оперативных служб, опасных промышленных объектов и т. д.

«Прошу Вас оценить целесообразность расширения данного перечня, а именно включение территорий, непосредственно прилегающих к образовательным учреждениям, в число мест, в которых запрещено проведение публичных акций», — говорится в тексте обращения.

Законодатель добавил, что обучающиеся в данных учреждениях дети, в том числе и многие первокурсники, ещё являются несовершеннолетними, не обладающими активным избирательным правом гражданами.

При этом митинг или демонстрация в непосредственной близости от школы или университета может мешать процессу обучения детей, а массовое скопление людей — представлять физическую угрозу для малолетних.

Ранее Фёдоров предложил ограничить причастных к экстремизму в праве организовывать митинги.