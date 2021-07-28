Доктор биологических наук дала советы по вакцинации при хронических заболеваниях

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова дала советы по вакцинации при хронических заболеваниях.

«Я сейчас советую всем не гоняться за вакцинами, которые вам недоступны, а взять ту вакцину, которая есть прямо сейчас, а в подавляющем большинстве это «Спутник», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, утверждения о возможном обострении хронических заболеваний после вакцинации — теория, которая не опирается на реальность.

Кроме того, врач добавила, что изучала вопрос онкологии после вакцинации и после натурального COVID-19.

«Я увидела три очень интересных случая, когда у двух пациентов после натурального COVID-19 и у одного после вакцинации лимфома спонтанно подверглась регрессии», — цитирует Баранову kp.ru.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.