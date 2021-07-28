Доктор биологических наук дала советы по вакцинации при хронических заболеваниях
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«Я сейчас советую всем не гоняться за вакцинами, которые вам недоступны, а взять ту вакцину, которая есть прямо сейчас, а в подавляющем большинстве это «Спутник», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».
По её словам, утверждения о возможном обострении хронических заболеваний после вакцинации — теория, которая не опирается на реальность.
Кроме того, врач добавила, что изучала вопрос онкологии после вакцинации и после натурального COVID-19.
«Я увидела три очень интересных случая, когда у двух пациентов после натурального COVID-19 и у одного после вакцинации лимфома спонтанно подверглась регрессии», — цитирует Баранову kp.ru.
Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.